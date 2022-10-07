Kadıköy'de kargo aracının çarptığı bariyer aracın içinden geçti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de bir kargo aracının çarptığı bariyer, aracın ön kısmından girip arkasından çıktı.

Fatih Çınar idaresindeki 34 NH 8767 plakalı kargo aracı, 1. Çevre Yolu Fenerbahçe istikametinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasanpaşa sapağında yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Çarptığı bariyer aracın ön kısmından girip arkasından çıkarken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada, araçta bulunan kargo paketleri yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın ve kargo paketlerinin kaldırılmasının ardından açıldı.



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