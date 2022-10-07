YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy'de kargo aracının çarptığı bariyer aracın içinden geçti

Kadıköy'de kargo aracının çarptığı bariyer aracın içinden geçti

07.10.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de kargo aracının çarptığı bariyer aracın içinden geçti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de bir kargo aracının çarptığı bariyer, aracın ön kısmından girip arkasından çıktı.

Fatih Çınar idaresindeki 34 NH 8767 plakalı kargo aracı, 1. Çevre Yolu Fenerbahçe istikametinde seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hasanpaşa sapağında yol ayrımındaki bariyere çarptı.

Çarptığı bariyer aracın ön kısmından girip arkasından çıkarken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada, araçta bulunan kargo paketleri yola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın ve kargo paketlerinin kaldırılmasının ardından açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
THY Teknik AŞ yolcu-kargo uçağı dönüşümü için EFW ile iş birliği yaptıTHY Teknik AŞ yolcu-kargo uçağı dönüşümü için EFW ile iş birliği yaptı
ABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddettiABD, FETÖ firarisi Kanter'in savunmasının alınması talebini reddetti
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik davaElebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy kaza

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
12:57
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:04
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.