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  4. Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

İHA İHA
22.01.2024 08:17 | Son Güncelleme:
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Kadıköy D100 Karayolunda seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Olay saat 04.00 sularında D100 Karayolu Kadıköy Dumlupınar Mevkii Ankara istikametinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre O.A. yönetimindeki 34 FUP 514 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu otomobildekilerden 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Kaza nedeniyle D100 Karayolu üzerine trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması sonucu D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kadıköy’de kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

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