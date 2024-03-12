Kadıköy'de "korna" kavgasında 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Caddebostan Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yol kenarında park eden otomobiller nedeniyle dönüş yapamayan 2 hafriyat kamyonunun sürücüsünün kornaya basması üzerine çevredekilerle tartışma yaşandığını belirledi.

M.K. ve B.G. ile gereksiz yere kornaya basarak rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle uyardıkları kamyon sürücüleri arasında kavga çıktığı, kamyon sürücülerinin bıçak ve kemerle saldırdığı M.K'nin başından, B.G'nin ise elinden yaralandığı anlaşıldı.

Yaralıların ifadesine göre kavgaya karışan sürücülerden birinin kullandığı kamyonun plakasının 34 FDN 465, dorse plakasının ise 34 VR 7539 olduğunu belirleyen ekiplerin, kavganın ardından kaçan 2 sürücüyü arama çalışması sürüyor.

