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Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

14.06.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de bir lokantada çıkan yangın söndürüldü.

Hasanpaşa Mahallesi Mahmut Baba Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı.

Binanın çatısına yayılan yangına, aynı sokakta bulunan İBB Kadıköy İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

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