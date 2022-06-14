Kadıköy'de lokantada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de bir lokantada çıkan yangın söndürüldü.

Hasanpaşa Mahallesi Mahmut Baba Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı.

Binanın çatısına yayılan yangına, aynı sokakta bulunan İBB Kadıköy İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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