Kadıköy'de savaş karşıtı eylem düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bazı konfederasyon ve meslek örgütlerinin çağrısıyla "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" eylemi yapıldı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) çağırısıyla Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya gelen grup adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

Çerkezoğlu, savaşın acı, ölüm, gözyaşı ve yıkımdan başka bir şey getirmediğini belirterek, savaşın sadece baskı, şiddet ve sömürünün artmasına yol açtığını söyledi.

Arzu Çerkezoğlu ayrıca savaşın açlığa, göçe, ırkçılığa, yoksulluğa ve doğanın tahrip olmasına hizmet ettiğini vurguladı.

Rusya ile Ukrayna arasında yapay olarak körüklenen gerilimin Rusya'nın saldırısıyla insani bir yıkıma dönüştüğüne işaret eden Çerkezoğlu, "Farklı emperyalist projelerin ve yayılmacı hayallerin çatışması emekçilere yıkım getirmekte, dünyayı ve halkları felakete sürüklemektedir. Bizler, farklı emperyalist kampların yayılmacı tezlerini, savaş gerekçelerini reddediyor, 'Savaşsız, sömürüsüz başka bir dünya mümkün.' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Savaşı durdurmak için geç değildir" diyen Çerkezoğlu, Rusya yönetiminin, kendi halkının sokaklardan yükselen barış taleplerine kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Çerkezoğlu, dünya genelinde silahlanmayı ve yayılmayı esas alan politikalardan vazgeçilmesinin şart olduğunu da vurguladı.

Sivillerin can güvenliğini tehdit eden ağır saldırılar sürerken Ukrayna'yı terk eden herkese tüm komşu ülkelerin sınırlarını açması gerektiğini kaydeden Çerkezoğlu, mültecilere sınırları kapatmanın veya ırkına, kökenine, inancına göre mülteci seçmenin insanlık suçu olduğunu ifade etti.

Eylem, açıklamanın ardından sona erdi.

