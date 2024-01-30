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Kadıköy'de trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü

AA AA
30.01.2024 10:26 | Son Güncelleme:
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Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'na güç sağlayan trafodaki hasar nedeniyle tramvay seferleri yapılamıyor.

Kadıköy'de, T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı'na güç sağlayan trafo merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Caferağa Mahallesi Damga Sokak'ta, tramvay hattına güç sağlayan trafo merkezinde yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle trafodaki yangın kısa sürede söndürüldü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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