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Kadıköy'de yangın çıkan 24 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

16.10.2022 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'de yangın çıkan 24 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 24 katlı binada çıkan yangın söndürülürken bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokağı'ndaki 24 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yangında soğutma işlemi tamamlandı.

Olay yerine gelen Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, yangın hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Elektrik ve doğal gazı kesilen bina, tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ederken binada yapılacak teknik inceleme ve hasar tespitlerinin sona ermesinin ardından vatandaşların evlerine girmelerine izin verileceği öğrenildi.

Bina sakinlerinden bazılarının geceyi geçirmek için yakınlarının evine gittiği, gidecek yeri olmayan bina sakinlerine ise konaklama için yer tahsis edileceği öğrenildi.

Olay yerine gelen İBB mobil ekibi, seyyar arabayla yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

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Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
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