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Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

24.05.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın muayenehanesinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Z.E, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli Z.E. emniyetteki verdiği ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu iddia ederek, diş hekimi tabelasını görerek Şeyma Biran'ı muayenesine gittiğini, Biran'ın muayene sonrası tedavi için 11 bin lira fiyat çıkardığını, bu sırada kendisini kaybettiğini ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki 6 katlı binanın birinci katındaki muayenehanede diş hekimi Şeyma Biran, 21 Mayıs'ta kesici aletle öldürülmüş bulunmuştu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli olarak Z.E'yi gözaltına almıştı.

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cinayet Gözaltı Kadıköy

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