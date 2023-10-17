Kadıköy'deki kadın cinayeti davasında mütalaa açıklandı

Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Asilkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktul Arduç'un komşusu M.A.Y, sanığın maktulü maddi anlamda zarara uğrattığını belirterek, "Maktul, sanıktan kendisini kurtaramıyor gibiydi. Sanık maktulü aşırı kıskanıyordu, tehdit eder gibi bakışlar atıyordu, tehditkar sözler söylüyordu. Maktul son 7 ayda başka bir yere taşındığını, artık bu ilişkiye devam etmek istemediğini bana söylemişti." ifadelerini kullandı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 13 Ağustos 2022'de Osmanağa Mahallesi Ali Suavi Sokak'taki kafede maktulü, tabancayla birden fazla kez ateş etmek suretiyle öldürdüğünü belirtti.

Mütalaada, sanığın maktul tarafından kendisine herkesin içinde hakaret edildiğine ve aşağılandığına ilişkin beyanlarının doğruluğunun tespit edilemediği, olay anında sanık ve maktulün yalnız olduğu kaydedildi. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi ve aksi ispatlanamayan sanık beyanı nazara alınarak maktulün sanığa bu sözleri söylediği kabul edilen mütalaada, sanık hakkında alt sınırdan haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edildi.

Mütalaada, tutuklu sanık Hakan Asilkan'ın "haksız tahrik altında kadına karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından söz alan müşteki avukatları ve bakanlığın avukatı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istedi.

Sanık Asilkan ise ağır tahrik altında eylemi işlediğini söyledi.

Taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Elif Mihriban Arduç'un 13 Ağustos 2022'de Osmanağa Mahallesi Ali Suavi Sokak'taki sahibi olduğu kafede sanık Hakan Asilkan tarafından silahla vurularak öldürüldüğü, sanığın daha sonra emniyete giderek polise teslim olduğu anlatılıyor.

İddianamede, ifadesine yer verilen Asilkan'ın, maktul Arduç ile ortak açtıkları kafede tartıştıklarını belirterek, olayın bu tartışmanın ardından meydana geldiğini söylediği aktarılıyor.

İddianamede, sanık Hakan Asilkan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

