YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Kadıköy'deki ''küfürlü tezahürat''a ilişkin soruşturma başlatıldı

Kadıköy'deki ''küfürlü tezahürat''a ilişkin soruşturma başlatıldı

09.08.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy'deki ''küfürlü tezahürat''a ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de dün akşam oynanan Fenerbahçe-HangiKredi Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftarın alkol alıp ''küfürlü tezahürat''ta bulunması üzerine soruşturma başlattı.

Ülker Stadı'nda dün akşam oynanan maç öncesinde bazı taraftarlar Kadıköy'de bir araya geldi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, alkol alan bir grup taraftarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve küfür içeren tezahüratta bulundukları görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili resen (kendiliğinden) soruşturma başlatan Başsavcılık, görüntülerdeki şüphelilerin tespit edilmesi için emniyete talimat verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı öldüGÜNCELLEME - 16 yaşındaki Beyza Doğan'ı vurduktan sonra intihara teşebbüs eden zanlı öldü
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıİzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma sürüyorKahramanmaraş'ta 25 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili çalışma sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kadıköy fenerbahçe

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:20
Sabah
06:01
Öğle
13:15
İkindi
17:06
Akşam
20:19
Yatsı
21:52

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Erkekler, kadınlardan daha fazla kansere yakalanıyor! Nedeni...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Ek iş oldu! Cinsel içerikli paylaşımların sayısı artıyor

Ek iş oldu! Cinsel içerikli paylaşımların sayısı artıyor

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.