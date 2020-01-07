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  4. Kadın 78. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şirin'den şok itiraf: "Ablamın kocasını öldürdüm"

Kadın 78. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şirin'den şok itiraf: "Ablamın kocasını öldürdüm"

DİZİ HABERLERİ  | 07.01.2020 03:08 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın'ın merakla beklenen 78. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni yılla birlikte Ocak ayında ekrana ara verecek olan Kadın'ın yeni bölüm tarihi de belli oldu. Kadın dizisi yeni bölümde, evine giren hırsıza silah çeken Şirin'in "Ben ablamın kocasını daha yeni öldürdüm" sözleri dikkat çekiyor. O anlarda eve giren Arif ise bu itirafı duyunca ortalık karışıyor. Peki Kadın'da Sarp'ı gerçekten Şirin mi öldürdü? İşte Kadın 78. yeni bölüm 2. fragmanı e yayın tarihi.

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi, Ocak ayında yılbaşı nedeniyle ekranlara 2 hafta ara verdi. Kadın'ın 78. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kadın'ın yeni bölüm tarihi Fox TV tarafından açıklandı. Kadın'ın 78. yeni bölümü 14 Ocak 2020 Salı akşamı Fox TV'de yayınlanacak.

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadın dizisi yeni bölümde, apartmanda duyulan silah seslerinin ardından Arif'e bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Arif ve Bahar yeniden sevgili olurken, ikilinin 'Gözlerin gözlerimde' sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Şirin'in Bahar'ın eski kocası Sarp'ın ölümü hakkındaki şok sözleri aileyi karıştırıyor.

Evine giren hırsıza silah çeken Şirin, "Ben ablamın kocasını öldürdüm daha yeni" diyerek meydan okuyor. O sırada eve giren Arif ise bu sözleri duyunca büyük şok yaşıyor. Şirin ise Arif'e meydan okuyarak, "Aferin sana sandığım kadar aptal değilmişsin. Sen bunu ispat edemezsin de. Elinde kanıtın yok" diyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.

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