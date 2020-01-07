Kadın 78. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Şirin'den şok itiraf: "Ablamın kocasını öldürdüm"

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisi, Ocak ayında yılbaşı nedeniyle ekranlara 2 hafta ara verdi. Kadın'ın 78. yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Kadın'ın yeni bölüm tarihi Fox TV tarafından açıklandı. Kadın'ın 78. yeni bölümü 14 Ocak 2020 Salı akşamı Fox TV'de yayınlanacak.

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadın dizisi yeni bölümde, apartmanda duyulan silah seslerinin ardından Arif'e bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Arif ve Bahar yeniden sevgili olurken, ikilinin 'Gözlerin gözlerimde' sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Şirin'in Bahar'ın eski kocası Sarp'ın ölümü hakkındaki şok sözleri aileyi karıştırıyor.

Evine giren hırsıza silah çeken Şirin, "Ben ablamın kocasını öldürdüm daha yeni" diyerek meydan okuyor. O sırada eve giren Arif ise bu sözleri duyunca büyük şok yaşıyor. Şirin ise Arif'e meydan okuyarak, "Aferin sana sandığım kadar aptal değilmişsin. Sen bunu ispat edemezsin de. Elinde kanıtın yok" diyor.