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Kadın 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sarp'ı öldüren Şirin'den cinayet itirafı: Bahar acı çeksin istedim

DİZİ HABERLERİ  | 25.01.2020 03:14 | Son Güncelleme

Final yapmaya hazırlanan Kadın dizisinin merakla beklenen 80. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kadın dizisinin finalden bir önceki bölümünde, Sarp'ı öldüren Şirin suçunu itiraf ediyor. Enver'in 'Sarp'ı gerçekten öldürdün mü?' sorusuna Şirin'in 'Evet öldürdüm. Bahar acı çeksin istedim' sözleriyle yanıt veriyor. Babasının ihbarı sonucunda eve gelen polisler ise Şirin'i cinayet suçundan gözaltına alıyor. İşte Kadın 80. yeni bölümden çarpıcı fragman.

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın'ın 80. son bölümüyle 28 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek. 4 Şubat Salı akşamı yayınlanacak olan 81. bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek olan Kadın'ın 80. yeni bölümünde, Sarp'ı öldüren Şirin suçunu bu defa babası Enver'e itiraf ediyor.

"BAHAR ACI ÇEKSİN İSTEDİM"

Kızı Şirin ile konuşan Enver, "Sen ne yapmış olursan ol daima benim biricik küçük kızım olarak kalacaksın. Sarp'ı gerçekten öldürdün mü?" diye soruyor. Suçunu itiraf eden Şirin ise, "Evet öldürdüm. Bahar acı çeksin istedim. Her şey bir işaretti. Ben sadece işaretleri takip ettim. Sadece bu" diyor. Eve gelen polisler ise Şirin'i cinayet suçundan gözaltına alıyor. Yakalanan Şirin'in ise "Baba beni kurtar" sözleri dikkat çekiyor.

Kadın dizisi finalden bir önceki bölümüyle 28 Ocak Salı akşamı Fox TV'de olacak.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in Arif’e her şeyi itiraf etmesi üzerine işler iyice karışır. Arif’in ise şüpheleri boşa çıkmamış ve Şirin ile konuşmalarını kayda almıştır. Artık elinde bir cinayet itirafı bulunan Arif, her şeyi herkese anlatmak için fırsat kollar. Şirin ise Arif’in aldığı ses kaydından habersiz kötülüklerine tüm hızıyla devam etmektedir. Ama sıradaki düşündüğü şey herkesin ona karşı gardını almasına neden olacak ve bu olaydan sonra sinirlerine hakim olamayan Bahar da Şirin’e güzel bir ders verecektir.

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Çektikleri tüm acılardan ve ayrılıklardan sonra Arif ile Bahar tarafında ise her şey yoluna girecek mi? Arif ve Bahar tarafında neler değişecek? Şirin, yaptığı kötülüklerin cezasını çekecek mi?

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