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Kadın astsubay durdurduğu otobüste kadın kaptanı görünce ilginç anlar yaşandı

İHA İHA
12.03.2024 11:54
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Afyonkarahisar’da jandarma trafik timleri tarafından kontrol amaçlı durdurulan yolcu otobüsünde sorgulama yapmak isteyen kadın jandarma astsubay karşısında kadın kaptanı görünce ilginç anlar yaşandı.

Kadın astsubay durdurduğu otobüste kadın kaptanı görünce ilginç anlar yaşandı

Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri tarafından yol kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan denetimde bir yolcu otobüsü durdurularak evrak ve kimlik sorgulaması yapıldı. Otobüsü durduran kadın jandarma astsubay karşısında kadın otobüs kaptanını görünce ilginç anlar yaşandı.

Yaklaşık 3 yıldır uzun yol otobüsü kullandığı öğrenilen Funda Çeper isimli otobüs kaptanın evraklarında herhangi bir eksikliğe rastlanmazken aracı durduran kadın astsubay ise otobüsteki yolculara emniyet kemerinin önemi hakkında bilgilendirme yaparak trafik kurallarına uyulmasının can ve mal kaybının önüne geçtiğini anlattı.

Çeper ise uzun yıllardır otobüslerde görevli olarak çalıştığını ve son 3 yıldır da otobüs kullandığını ifade ederek, “Kötü bir tepkiyle karşılaşmadım. Yolcularımız hep memnun kaldılar. Sıkıntımız yok çok şükür” dedi.

Yapılan kontrollerin ardından Konya’dan geldiği öğrenilen otobüs yoluna devam etti.

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