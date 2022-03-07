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Kadın astsubaylar şiddetle mücadele için çalmadık kapı bırakmıyor

07.03.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta kadın astsubaylar, köy köy gezerek aile içi şiddete karşı bilinçlendirdikleri 2 bin 572 kadından 1556'sının cep telefonuna KADES uygulaması yükledi - Divanlı Mahallesi'nde yaşayan Makbule Taşkıngül: - "İnşallah olmasın ama olduğunda KADES ile yardım isteyeceğiz"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ta iki kadın astsubay, şiddet gören ya da görme ihtimali bulunan mağdur kadınların tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşmasına imkan sağlayan Kadın Destek (KADES) mobil uygulamasını tanıtmak için köy köy dolaşıyor.

İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma astsubaylar Gonca Türel ve Saadet Öz, Yozgat Valiliğince desteklenen "Güçlü Aile, Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında, köylerde çalmadık kapı bırakmayarak kadınları bilgilendiriyor.

Kadın astsubaylar, misafir oldukları evlerdeki hemcinslerine, ailenin önemi, aile içi şiddet ve aile ilişkileri konularında bilgiler veriyor.

Fabrikalarda, halk eğitim merkezlerinde ve Kur'an kurslarında da kadınlarla bir araya gelen astsubaylar, geçen yıl haziran ayında başlayan proje kapsamında ulaştıkları 2 bin 572 kadından 1556'sının cep telefonuna KADES uygulamasını yükledi.

Proje kapsamında 45 köye ulaşan astsubaylar, 1311 erkeğe de kadına karşı şiddet konusunda bilgilendirmede bulundu.

- Kar kış demeden KADES'i anlatıyorlar

Divanlı Mahallesi'nde yaşayan Makbule Taşkıngül (56), AA muhabirine, jandarmanın kendilerine KADES'i anlattığını ve telefonuna uygulamanın kurulduğunu söyledi.

Kadın astsubayların, şiddeti önlemek ve şiddete maruz kalınması durumunda yapılacaklar hakkında bilgiler verdiğini dile getiren Taşkıngül, "Şiddet veya kötü bir durumda KADES ile bildirmemizi istediler. İnşallah olmasın ama olduğunda KADES ile yardım isteyeceğiz." diye konuştu.

Gülay Lafçı da jandarmanın kendileri için mahallelerine geldiğini anlatarak, "Kadın astsubaylar kar kış demeden gelip bize KADES'i anlattı. Mahallenizde, köyünüzde, komşunuzda bir şiddet olduğunda KADES uygulamasını kullanmamızı istediler. Allah razı olsun." dedi.

Rasim Lafçı ise jandarmanın mahallelerinde ev ev gezip vatandaşı bilgilendirdiğini belirterek, teşekkür etti.

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