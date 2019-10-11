Kadın basketbolunda 40. sezon başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 40. sezon, yarın yapılacak maçlarla başlayacak. Bu sezon "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi" adıyla oynanmaya başlayacak ligde Fenerbahçe, 14 kez mutlu sona ulaşarak en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Ligde Fenerbahçe'nin ardından en fazla şampiyonluğu 13 kezle Galatasaray elde etti.

Bir dönem kadın basketbolunda şampiyonluklara adeta ambargo koyan sarı-kırmızılılar, 1989-1990 ile 1997-1998 sezonları arasında üst üste 9 kez lig kupasını kazanarak rekor kırdı. Galatasaray, 1987-1988, 1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

FENERBAHÇE, SON YILLARA DAMGA VURDU

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son 14 sezonda 11 kez ipi göğüsleyen Fenerbahçe, şampiyonluk sayısında Galatasaray'ı geçti.

Sarı-lacivertliler, ilk kez 1998-1999 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da kupayı kaldıran Fenerbahçe, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında üst üste 8 kez şampiyon oldu.