Kadın basketbolunda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen derbide Fenerbahçe Safiport'u 69-63 yenen Galatasaray'ın başantrenörü Efe Güven, zor bir süreçte aldıkları derbi galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde yapılan derbinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Güven, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Fenerbahçe'ye karşı böyle bir dönemde galibiyet almak kimsenin beklemediği bir şeydi. Oyuncularımı, teknik ekibimi ve sağlık ekibimi gönülden tebrik ediyorum. Ligde bir maç kazandık. Eksiklerimizden dolayı çok fazla maç kaybetmiştik. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Efe Güven, derbi galibiyetinin takıma olumlu yansıyacağını vurgulayarak, "Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin en büyük favorilerinden biri. Çok ciddi bir form grafiği yakaladılar. Çok iyi bir takım. Bugün kaybetmiş olabilirler ama bu onların kötü olduğunu göstermez. Bizim için de çok önemli bir moral oldu. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Pozitif bir etkisi olacaktır. Son 2 aydır sürekli negatifliklerle uğraşıyorduk." ifadelerini kullandı.

- Plum: "Çok gurur duyuyorum"

Galatasaraylı başarılı oyuncu Kelsey Plum, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Mücadelede 40 dakikanın tamamında sahada kalarak 29 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans sergileyen ABD'li oyun kurucu, "Önemli olan kazanmaktı. Bunu başardığımız için çok mutluyum. Takım için elimden geleni yaptım ve galibiyetten dolayı çok gurur duyuyorum. Aslanlar takımında olmaktan dolayı gururluyum." dedi.

Karşılaşmada 39 dakika sahada kalarak 12 sayı 5 ribauntluk katkı sağlayan Merve Aydın ise "Derbiye yakışır bir şekilde mücadele ettik. Herkes hem savunmada hem de hücumda yapabileceğinin üzerine çıktı. Maç boyunca mücadeleyi asla bırakmadık. Taraftarımızı da arkamıza alarak çok güzel bir galibiyet elde ettik." şeklinde görüş belirtti.

Zorlu bir dönemden geçtiklerini aktaran Merve, "Bu zorlu süreç bence bizi daha çevik yapıyor. Bu zorlu sürecin olumlu etkilerini görüyoruz. Her inişin bir çıkışı vardır. Bundan sonra yükselen bir grafiğimiz olacak. Halen tam takım değiliz. Tam takım olduğumuzda Galatasaray olarak nice galibiyetlere imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

