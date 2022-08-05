YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Kadın cimnastikçiler, takım halinde Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyor

Kadın cimnastikçiler, takım halinde Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyor

05.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli cimnastikçi Nazlı Savranbaşı: "Avrupa Şampiyonası bizim için önemli. Takım olarak ilk 13'e girmemiz lazım. Dünya Şampiyonası'na da takım olarak gitmek istiyoruz" - Milli cimnastikçi Bilge Tarhan: "Dünya Şampiyonası'na gidebilmemiz için takım olarak ilk 13'e girmemiz gerekiyor. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Kadın milli cimnastikçiler Nazlı Savranbaşı ve Bilge Tarhan, 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ilk 13'e girip, 1-7 Kasım'da İskoçya'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

Almanya'da 11-14 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası için Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenör Mergül Güler Yılmaz gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Savranbaşı, AA muhabirine, kampın güzel geçtiğini, günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını anlattı.

2022 yılının güzel başladığını dile getiren Savranbaşı, "Bu yılın sonunda Dünya Şampiyonası var. Onun için hazırlanıyoruz. Onun için Avrupa Şampiyonası bizim için önemli. Takım olarak ilk 13'e girmemiz lazım. Hedefimiz o çünkü Dünya Şampiyonası'na takım olarak gitmek istiyoruz. Bu hedefe kitlendik, hazırlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Savranbaşı, Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmayı hedeflediğini aktararak, "En büyük hedefim ise 2024 Paris Olimpiyatları.'' dedi.

- Milli sporcu Tarhan: "Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

Milli cimnastikçi Tarhan da yoğun kamp süreci geçirdiklerini belirterek, "Avrupa Şampiyonası bizim için önemli. Dünya Şampiyonası'na takım olarak gidebilmemiz için takımımızın bu şampiyonada ilk 13'e girmesi gerekiyor. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkmak olduğunu dile getiren Tarhan, daha sonra da Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlara katılmayı istediğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bolu'da define için kazılan tünelde kimyasal maddeden etkilenen kişi öldüBolu'da define için kazılan tünelde kimyasal maddeden etkilenen kişi öldü
Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer ettiAdanaspor, Metehan Altunbaş'ı transfer etti
Kastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındıKastamonu'da bir genci alıkoydukları iddiasıyla 11 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
dünya şampiyonası

Bolu Namaz Vakitleri 5 Ağustos Cuma

İmsak
04:05
Sabah
05:47
Öğle
13:05
İkindi
16:57
Akşam
20:13
Yatsı
21:47
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Uçuğu olan herkes dikkat! Ölümcül hastalık uyarısı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Olacakların sonucunu şimdiden düşünmeye başlayın

Olacakların sonucunu şimdiden düşünmeye başlayın

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.