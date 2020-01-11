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  4. Kadın dizisi bitiyor mu? Fox TV duyurdu! Kadın final bölümü ne zaman?

Kadın dizisi bitiyor mu? Fox TV duyurdu! Kadın final bölümü ne zaman?

DİZİ HABERLERİ  | 11.01.2020 02:04 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın ekranlara veda ediyor. 3 sezondur yayınlanan Özge Özpirinçci'nin başarılı oyunculuğuyla göz doldurduğu Kadın dizisi için final kararı alındı. Fox TV'de Kadın'ın hayranlarını şaşırtan final kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Peki Kadın final bölümü ne zaman yayınlanacak? Büyük finale doğru geri sayımın başladığı Kadın dizisinin 78. yeni bölümünden de çarpıcı fragmanlar yayınlandı. İşte Kadın dizisi final tarihi.

Kadın dizisi bitiyor mu? Fox TV duyurdu! Kadın final bölümü ne zaman?

Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş ve Feyyaz Duman'ın başrollerde oynadığı Kadın dizisinin final tarihi belli oldu. Yıl sonunda ekranlara veda etmesi beklenen Kadın için erken final kararı alındı.

KADIN NE ZAMAN BİTİYOR?

Fox TV, Kadın dizisinin yeni bölüm tanıtımlarında 'Büyük finale son 4 bölüm' ifadelerini kullandı. Yılbaşı sonrası ekranlara ara veren Kadın'ın 78. yeni bölümü 14 Ocak 2020 Salı akşamı Fox TV'de yayınlanacak.

Kadın dizisi, 4 Şubat Salı akşamı ise 81. yeni bölümüyle final yaparak ekranlara veda edecek.

KADIN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadın dizisi yeni bölümde, apartmanda duyulan silah seslerinin ardından Arif'e bir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Arif ve Bahar yeniden sevgili olurken, ikilinin 'Gözlerin gözlerimde' sözleri dikkat çekiyor. Diğer yandan ise Şirin'in Bahar'ın eski kocası Sarp'ın ölümü hakkındaki şok sözleri aileyi karıştırıyor.
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Evine giren hırsıza silah çeken Şirin, "Ben ablamın kocasını öldürdüm daha yeni" diyerek meydan okuyor. O sırada eve giren Arif ise bu sözleri duyunca büyük şok yaşıyor. Şirin ise Arif'e meydan okuyarak, "Aferin sana sandığım kadar aptal değilmişsin. Sen bunu ispat edemezsin de. Elinde kanıtın yok" diyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Enver’in evde bulduğu silahı apar topar denize atmak için yola çıkan Arif ve Bahar bunu başardıklarını düşünürler. Ama Şirin yine yapacağını yapmış ve silahı başka bir paketle değiştirerek yanına almıştır. Bu olay Şirin’in yine aklında bir kötülük olduğunu düşündürse de silahı almasındaki gerçek neden nedir?

Arif ve Bahar’ı tüm olan olaylar daha da yakınlaştırmaya başlar. Arif’in mutluluğu ise her halinden belli olmaktadır. Bahar’ı arkadaşlarıyla tanıştıracağı düşüncesi de onu içten içe ümitlendirir.

Yılbaşı telaşına giren herkes mutlu bir yıl geçirmek umuduyla birbirlerine hediye alır. Tam yılbaşına girecekleri an ise gelen bir ses ile tüm dünya başlarına yıkılacaktır.

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