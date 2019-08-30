Kadın dizisinde Hümeyra sürprizi! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

FOX’un beğenilen ve Salı günlerinin en çok izlenen dizisi “Kadın”ın 3. sezonu için şimdiden nefesler tutuldu. Eylül ayında yeni sezonu açacak olan dizinin kadrosuna Hümeyra da katıldı.

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicinin gönlünde taht kuran dizide Hümeyra’nın hangi karakteri canlandıracağı merak konusu. Sezon finalinde yaşanan kazada birinin öleceği belli olan dizide tahminlerden biri Hatice'ye hayat veren Bennu Yıldırımlar'ın senaryo gereği ölerek diziden ayrılacağıydı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ PAYLAŞTI

Bu haberin duyurulmasının ardında dizinin başrolü Özge Özpirinçci sosyal medya hesabından mutluluğunu paylaştı. Özge Özpirinçci paylaşımında, "Bu haberin benim için anlamını ne ben anlatabilirim ne kimse anlayabilir...Hoşgeldin Hümeyra" notunu yazdı.



