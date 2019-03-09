Kadın dizisinde kaza yapan Sarp öldü mü? Kadın 53. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Fox TV'de Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk ve Bennu Yıldırımlar'ın başrollerinde oynadığı Kadın dizisinin 12 Mart Salı ekrana gelecek olan 53. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Kadın yeni bölümde Nezir onlarca adamıyla birlikte Sarp ve Bahar'ın kaldığı eve baskın yaptı. Bahar çocuklarını da alıp evden çıkmak üzereyken kapıda Nezir'i gördü. Nezir, Sarp'ın nerede olduğunu sordu. Peki Kadın'da Nezir Sarp'ı bulacak mı? Bahar ve çocuklarına ne yapacak?

Babasının korumaları evden çekmesi nedeniyle Nezir'in adamlarıyla geldiğini öğrenen Pırıl ise çılgına dönüyor. Pırıl babasına bağırıyor. Sarp ise kaza yaparak arabasıyla şarampole uçuyor.

Kadın dizisi 53. yeni bölümüyle 12 Mart Salı akşamı Fox TV ekranlarında olacak.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadın son bölümde, Suat Pırıl'ı almaya geldi. Suat ile Sarp arasında ipler bir kez daha gerildi. Sarp ise karısının Bahar olduğunu Pırıl ve Suat'a adeta haykırdı. Kadın son bölüm finalinde ise Nezir sürprizi yaşandı. Nezir sonunda Sarp'ın yerini buldu.

Pırıl’ı almaya gelen Suat, artık Sarp’ın kızını üzmesine izin vermek istememektedir. Bahar ise Pırıl’dan onu da götürmesini ister. Çünkü artık Tarlabaşı’na gidip her şeyi polise anlatmakta kararlıdır. Ama Pırıl, Bahar’ın bu isteğini yerine getirecek midir? Arif’in kahvesinde bulunan gizemli silah ile Arif tutuklanır ve büyük bir şok içinde ne yapacağını bilemez. Hiçbir suçu olmayan Arif bu olaydan nasıl kurtulacaktır?

