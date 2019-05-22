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Kadın dizisinde Sarp ve Şirin'in sevişme fotoğrafları ortaya çıktı! Kadın 63. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 22.05.2019 02:09 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 63. son bölümüyle ekrana geldi. Kadın son bölümde, Şirin ve Sarp'ın sevişme fotoğrafları ortaya çıktı. Şirin'in kurduğu tuzakla Sarp'la sevişirken fotoğraflar çekmişti. Son bölümde Şirin, bu fotoğrafları kardeşi Bahar'ın görmesini sağladı. Fotoğrafları görünce çılgına dönen Bahar, Şirin'e saldırdı. Doruk'un sünnet düğünü sırasında, iki kardeş arasında saç saça baş başa kavga yaşanıyor. Bahar ise Sarp'tan bu fotoğrafların hesabını soruyor. İşte Kadın 63. son bölümde yaşananlar.

Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk'un başrollerinde oynadığı Kadın dizisi 21 Mayıs Salı akşamı 63. bölümüyle ekrana geldi. Bir hafta sonra sezon finali yapacak olan Kadın'ın son bölümüne Sapr ve Şirin'in sevişme fotoğrafları damga vurdu. Sarp, Bahar'ı kurtarmak için Şirin'in teklifini kabul etmiş ve Şirin sevişirken fotoğraflarını çekmişti. Ancak kurgu olan bu fotoğraflar aylar sonra Bahar'a ulaştı. Sarp ile yeniden bir aile olmanın mutluluğunu yaşayan Bahar, Doruk'un sünnet düğününde büyük bir şok yaşadı.

Bahar ile kardeşi Şirin, misafirlerin ortasında kavga etti. Bahar ise Sarp'tan bu fotoğrafların hesabını sordu.

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ
Doruk’un sünnetine giderken gelen polislerle beraber büyük bir şoka giren Sarp, polislerin onu neden tutukladığını merak etmektedir. Babalarının polisler tarafından götürülmesine şahit olan Nisan ve Doruk’u ise bu olay derinden etkilemiştir. Ama yanlarında Arif’in olması da en büyük şanslarından biridir.
Sünnet hazırlıkları tam gaz devam ederken, Şirin yine ortalığı karıştıracak bir şey bulur ve yine fotoğraf meselesini açığa çıkarır. Pırıl ise bunun sonucunda Bahar’a her şeyi anlatmak zorunda kalır. Neye uğradığını şaşıran Bahar, artık Şirin’in kötülüklerinden bıkmış bir şekilde ondan hesap sorar. Ama Şirin bu tepki karşısında yine uslu durmayacaktır. Ceyda ise beklemediği büyük bir sürpriz ile hayatının en mutlu anlarından birini yaşayacaktır.

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