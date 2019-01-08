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Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 08.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Brezilya'da hırsızın sonu hazin oldu... Telefonunu ve parasını gasp etmeye çalıştığı kadının dövüşçü çıkmasıyla büyük şok yaşayan hırsız, tanınmayacak hale geldi.

İşte yaşananlar...

Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi

Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi.

Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmayacak hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre Brezilyalı sporcu Polyana Viana (26), Rio de Janeiro'da evinin önünde yanına gelen adam, silah gibi göstermeye çalıştığı krtohn parçası ile Viana'dan telefonunu ve parasını istedi.

Edinilen bilgiye göre Brezilyalı sporcu Polyana Viana (26), Rio de Janeiro'da evinin önünde yanına gelen adam, silah gibi göstermeye çalıştığı krtohn parçası ile Viana'dan telefonunu ve parasını istedi.

Viana ise gaspçıyı tanınmayacak hale gelene kadar dövdü.

Viana ise gaspçıyı tanınmayacak hale gelene kadar dövdü.

Viana, saldırganı etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

Viana, saldırganı etkisiz hale getirerek polise teslim etti.

Saldırganın yediği dayak sonrası haline dair fotoğrafları ise UFC Başkanı Dana White paylaştı.

Saldırganın yediği dayak sonrası haline dair fotoğrafları ise UFC Başkanı Dana White paylaştı.
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Anahtar Kelimeler:
Polyana Viana UFC

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