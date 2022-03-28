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"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliği Adana'da yapıldı

28.03.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: - "Kadın üretime, kalkınmaya katılacak ve biz büyük Türkiye hayalimizi işte böyle kadın, erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, kadının üretime, kalkınmaya katılacağını belirterek, "Biz büyük Türkiye hayalimizi işte böyle kadın, erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz." dedi.

Keşir, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ""Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları" etkinliğinde bereketli toprakların, kahraman kadınların şehri olan Adana'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Adana'ya kooperatifçilikle, hayvancılıkla, girişimcilikle, çiftçilikle üretime katılan kadınlarını dinlemek için geldiklerini dile getiren Keşir, toplantıda kentin kadınlarına hangi kapıları aralayabileceklerini konuşacaklarını ifade etti.

Kadınların ülke için öneminden bahseden Keşir, "Bizim bugün burada olmadaki temel nedenimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Kadını dışlayan toplum potansiyelinin ve gücünün yarısından vazgeçmiş demektir.' sözü aslında. Bizim bir hayalimiz, idealimiz var. Biz büyük Türkiye'ye inanıyoruz. Bölgesinde güçlü, lideriyle güçlü, lideri 'Var mıyız?', 'Dünya beşten büyüktür.' dediğinde dimdik ayakta duran, büyük Türkiye'ye inanıyoruz. Kadın üretime, kalkınmaya katılacak ve biz büyük Türkiye hayalimizi işte böyle kadın, erkek omuz omuza gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

- "Kadınlarımız her türlü imkanı değerlendirme konusunda gayretle koşuyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da iktidarları döneminde kadınların daha fazla üretmesi, var olması ve ilerlemesi için her alanda devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İŞKUR'un işe yerleştirme faaliyetlerinde kadınların en önde olduğunu aktaran Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız her türlü imkanı değerlendirme konusunda gayretle koşuyorlar. Biz de gerek mesleki eğitim faaliyetleri gerek istihdam edilebilirliklerini arttıracak imkanları geliştirerek onların yanında olmaya devam ediyoruz. Kooperatifleşme konusunda kadınlarımızın hem kırsalda hem merkezde çok ciddi atılım içerisinde olduğu bir dönemdeyiz. Ticari anlamda kooperatif kuran 34 girişimimiz var. 34 kadın kooperatifimiz, Adana'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına, bütün ilçelerimizde hepimizin imrenerek baktığı çok güzel üretim faaliyetleri içerisindeler. Biz bu üretim gayretini destekliyoruz."

​​​​​​​Sarıeroğlu, kalkınma ajansının da son dönemde kadın konularında pozitif ayrımcılık örneği gösterdiğini, geçen yıl kentte 11 kadın odaklı projenin destek aldığını bildirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) geçen yıl kentte 293 kadına kredi desteği verdiğine işaret eden Sarıeroğlu, kadınların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün moderatörlüğünde devletten aldıkları desteklerle yeni istihdam alanları oluşturan kadınlar, başarı hikayelerini anlattı.

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