Kadın futbolunda dev transfer! Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın golcüsü Andrea Staskova’yı transfer etti...

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı transferde kadrosuna önemli bir ismi kattı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Galatasaray Futbol Takımı forması giyen golcü oyuncu Andrea Staskova’yı 2 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, imza töreninde Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş hazır bulundu dendi. İşte açıklama…

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

‘‘Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray forması giyen Andrea Stašková’yı kadrosuna kattı.

Çekya Kadın A Milli takım forması da giyen 25 yaşındaki forvet oyuncusu, kariyerinde Juventus, AC Milan ve Atletico Madrid formaları da giymiştir.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş da hazır bulundu.

Kendisini 2 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atan oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.’’

Fenerbahçe Spor Kulübü

SEZON İSTATİSTİKLERİ

25 yaşındaki Çek golcü geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla ligde 8 maçta 5 gol atarken, Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde 10 maçta 5 gol katkısında bulunarak yıldızlaştı. Genç golcü kariyerinde Milan, Atletico Madrid ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giydi.