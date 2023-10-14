Kadın futbolunun ünlü ismi Alisha Lehmann ahlaksız teklif aldığını açıkladı!

Kadın futbolunun ünlü isimlerinden biri olan Alisha Lehmann, ünlü biri tarafından kendisine ahlaksız bir teklifte bulunulduğunu açıkladı.

"100 BİN FRANK..."

Aston Villa forması giyen Lehmann, çok tanınmış birinin geceyi birlikte geçirmek için kendisine 100 bin İsviçre frangı teklif ettiğini söyledi. Lehmann bu teklifi kabul etmediğini ve teklifle ilgili hala kanıtları olduğunu söyledi.

"TELEFONUMA BİR MESAJ GELDİ"

Lehmann, "Miami'deydim ve bir kulüpte bazı arkadaşlarımla buluştum. Cep telefonuma bir mesaj geldi. Cevap vermedim ama aynı kişi daha sonra benimle ilgilenen korumaya mesaj attı. Mesajlar çok tanınmış bir kişiden geliyordu. Daha önce onunla bir etkinlikle karşılaşmıştık. Mesajda, "Alisha'ya onunla bir gece geçirmek için 100 bin İsviçre frangı ödeyeceğim" yazıyordu" dedi.

"ADINI AÇIKLAYAMAM"

Alisha Lehmann, söz konusu kişiyle ilgili, "Adını açıklayamam. Ama uluslararası düzeyde çok iyi tanınıyorum" sözlerini sarf etti.

