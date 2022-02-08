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Kadın girişimci açtığı iş yeri ile çocukluk hayaline kavuştu

08.02.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Merzifon ilçesinde evinde yaptığı hamur işleri ilgi görünce butik pasta atölyesi açan ve 4 kişiye de istihdam sağlayan Nuray Aksoy: - "Bu mutluluk paha biçilemez. Üretmek, aile ekonomisine destek sağlamak çok güzel bir duygu"

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Nuray Aksoy, evinde yaptığı hamur işleri ilgi görünce ziynet eşyalarını da satarak butik pasta atölyesi açıp çocukluk hayaline kavuştu.

Evli ve 2 çocuk annesi Aksoy, ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla 4 yıl önce evinde pasta ve börek yaparak satmaya başladı. Yaptığı ürünlerin beğenilmesi ve arkadaşlarının, "Bir iş yeri aç, hepimiz geliriz" şeklindeki sözleri üzerine cesaretlenen Aksoy, ailesinin desteğinin yanı sıra kolundaki bilezikler ve diğer ziynet eşyalarını satıp butik pasta atölyesi açtı.

Kısa sürede işlerini büyüten Aksoy, bugün iş yerinde 4 kişiye de istihdam sağlıyor. Doğum günü, nişan, düğün, kız isteme merasimleri için özel tasarım yaş pastaların yanı sıra kurabiye, börek ve müşterilerine yönelik ikramlıklar da hazırlayan Aksoy, sosyal medya aracılığıyla hem Merzifon'dan hem de çevre illerden gelen talepleri de yetiştirmeye çalışıyor.

Aksoy, AA muhabirine, çocukluktan bu yana bir iş yeri açmayı hayal ettiğini söyledi.

Evde yaptığı pasta ve börekler çok beğenilince bileziklerini de bozdurarak iş hayatına adım attığını anlatan Aksoy, "Siparişlerimiz çok fazla olmaya başlayınca büyük bir yere ihtiyacımız oldu. Bu, benim hep hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirmek için bir birikim sağladım. Kolumdaki bilezikleri bozdurup babamın ve ablamın da desteğiyle iş yerini açtım." dedi.

- "İş yeri açmak isteyenler hayallerinin peşinden gitsin"

Açtığı iş yerinin hem kendisine hem de çalışanlarına ekonomik özgürlük sağladığına işaret eden Aksoy, "Bu mutluluk paha biçilemez. Üretmek, aile ekonomisine destek sağlamak çok güzel bir duygu. Kızım tıp fakültesinde okuyor. Ona da yardımlarım oluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Müşterilerinin beğenisine sundukları ürünlerin evde yapılanlardan hiçbir farkı bulunmadığına dikkati çeken Aksoy, "En çok kişiye özel pasta üzerine çalışıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Yaptığımız ürünler tamamen doğal. Evde annelerimiz nasıl yapıyorsa tarifler de malzemeler de aynı." diye konuştu.

Aksoy, iş yerini büyütmeyi hedeflediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kadınlar istediğinde birçok işi başarabilir. İş yeri açmak isteyenler hayallerinin peşinden gitsin. Kesinlikle bıkmasınlar. Hayalleri varsa hayallerine ulaşmaya çalışsınlar. Uğraşsınlar, bir şeyler için çabalasınlar, hayallerini ertelemesinler. Bir kadın istedikten sonra yapamayacağı kesinle bir şey yoktur. İlk önce kendilerine inansınlar, zaten devamı geliyor."

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