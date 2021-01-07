Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'da, bir çocuk annesi 37 yaşındaki Özgül Çelikten, çevresinden aldığı borç parayla açtığı hırdavat dükkanı işini büyüterek, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) boya fabrikası sahibi oldu.

Ticarette gösterdiği başarıyı akademik alanda da sürdürmek için Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'nde yüksek lisans yapan Çelikten, ilaç sektöründe de var olmak istiyor.

Çelikten, AA muhabirine, ticaretle uğraşmanın çocukluk hayali olduğunu, bunu gerçekleştirmek için sermayesi bulunmadığından çevresinden borç para alarak eksilerle ilk şirketini kurduğunu söyledi.

İlk olarak iş güvenliği ekipmanları ve personel kıyafetleri üzerine bir işletme kurduğunu, müşteri memnuniyeti ve talep üzerine hırdavat sektörüne yöneldiğini dile getiren Çelikten, şöyle devam etti:

"Yaptığım araştırmaya göre hırdavat sektöründe tek kadınım diyebilirim. Erkeklerin bakış açısı burada çok daha farklı. Sattığım ürünlerin kurulumunu yapıp kullanımını gösteriyorum. Mesela tırpanın kurulumunu ve kullanımını yapınca şaşkınlıkla bakıyorlar. 'Bir kadın bize tırpanın eğitimini mi verecek?' diyorlar. Ama hepsini yapıyoruz, çok da memnunlar."