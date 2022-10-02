Kadın girişimciler, CarrefourSA desteğiyle büyümeye devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Girişimciliğin ve yerli üretimin destekçilerinden CarrefourSA, kadın girişimcilerle başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor.

CarrefourSA açıklamasına göre, 43 ilde 850 mağaza, 11 binden fazla çalışandan oluşan dev bir ekosistemle faaliyetlerini yürüten CarrefourSA, bayilik sistemiyle girişimciliğe, öz marka ürünleriyle de yerli üreticiye güç veriyor.

"Yeni Nesil Market" yaklaşımıyla müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini anlayıp doğru üreticiden doğru ürünü temin ederek, doğru hizmet anlayışı ile doğru fiyatı sunarak farklılaşan CarrefourSA, "Doğrusu CarrefourSA'da" mottosuyla yerli üretimden girişimciliğe kadar tüm çalışma alanlarında "doğrusu”nu hayata geçiriyor.

Şirket, bayilik sistemiyle Türkiye'de 15'i kadınlardan oluşan 150 bayiyi CarrefourSA ailesine katarken, Türkiye’de öz markalı ürünleri geliştiren, müşterilerine organik öz markalı ürünü ilk sunan perakendeci konumunda olmaya da devam ediyor.

- "Sava markamızla bugün 3 milyona yakın şişe satışı gerçekleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA Kategori Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer, Türkiye'nin her yerinde 500 öz markalı ürünü tüketicilerle buluşturduklarını belirterek, "CarrefourSA olarak yerli ürün ve yerli tarımı desteklemeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Coğrafi işaretli ürünleri bünyemize alarak hem yerel hem yerel çeşitliliği koruyoruz hem de üretimin devamlılığını sağlayarak küçük çiftçinin ürünlerinin markalaşmasını sağlıyoruz. Şu anda toplam satışlarımızın yüzde 15'ini öz markalı ürün satışlarından elde ediyoruz. Gelecek 3 yılda bu oranı yüzde 25'e çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sava markasının, CarrefourSA'nın kadın üreticilere ve girişimcileri verdiği desteğin en güzel örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

"2009 yılında Denizli’nin Güney ilçesinde, Selda Tokat’ın 'kaliteli ürünü doğru fiyata, geniş kitlelere ulaştırma' hayaliyle başlayan yolculuk bugün 13’üncü yılında. Yüzlerce çiftçi, üzümünü sadece Sava için üretirken, Sava, CarrefourSA çatısı altında Türkiye’nin her yerinde tüketiciyle buluşuyor. Sava sadece bizim değil, tüm Türkiye’nin markası. 2009 yılından bu yana satışına başladığımız Sava markamızla bugün 3 milyona yakın şişe satışı gerçekleştiriyoruz. İlk etapta sadece yurt içi pazara hitap eden Sava, bugün geldiği noktada bir ihracat ürünü olarak Türk girişimcisinin, Türk tarımının, Türk marka vizyonunun yurt dışında da öncülüğünü yapmaya başladı. Bugün KKTC ile başlayan yolculuğun önümüzdeki dönemde yeni pazarlarla devam etmesi için çalışmalarımız ve desteklerimiz devam ediyor."

- "Sava’nın hikayesi tüm girişimcilere ilham verecek"

Murat Dinçer, Pamukkale Şarapları ve Selda Tokat ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin, kadın girişimciler başta olmak üzere Türkiye’de markalaşma yolculuğuna çıkan herkes için bir ilham kaynağı olduğuna inandıklarını aktardı.

Kadın girişimcilerin ve üreticilerin sayısının her geçen gün arttığını belirten Dinçer, "Bu yüzden önümüzdeki yıllarda da kadın girişimcilerimizle yapacağız yeni iş birlikleriyle ülkemizin iktisadi ve toplumsal kalkınmasına katkıda bulunmak en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Öte yandan, önümüzdeki süreçte büyüme planlarımızın içinde öz marka ürünleri kategorimiz ayrı bir öneme sahip. Tüm bu süreçte kadın üreticilerimiz ve kadın girişimcilerimiz bizim önceliğimiz olacak. Onlarla aynı Sava’da olduğu gibi yepyeni ve ilham veren başarı hikayeleri yazacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

Denizli’de hayata geçirdiği girişimle bölgede hem yerel üretimi hem de istihdamı canlandıran Selda Tokat ise şunları kaydetti:

"Bu hayali gerçekleştirmek için 2009 yılında CarrefourSA ile yollarımız kesişti. CarrefourSA’nın desteğiyle hemen çalışmalara koyulduk. CarrefourSA raflarında tüketicisiyle buluşan Sava, 10 yılı aşkın süreçte keyifli bir büyüme yolculuğu yaşadı. Her geçen yıl artan satışlarla ailemiz giderek büyüdü. Sava, 2014 yılından bu yana uluslararası arenada da toplam 12 ödülle başarısını sürdürmeye devam ediyor. Sava’nın başarısı kadar doğduğu topraklar olan Güney ilçesine katkısı da benim için büyük bir gurur. Sava aslında bir anlamda Güney’in üzümünü değerlendiren bir proje. Güney çiftçisi, üzümünü Sava sevenlere sunuyor. Tüm bu başarıda başından itibaren markayı sahiplenen CarrefourSA’nın payı büyük."

