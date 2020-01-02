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  4. Kadın girişimciler tekstil atölyesi kurdu, 45 kişiyi istihdam etti

Kadın girişimciler tekstil atölyesi kurdu, 45 kişiyi istihdam etti

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 02.01.2020 11:07 | Son Güncelleme

Girişimci Şenay Üstün: - "Tüm kadınlara hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum. Araştırsınlar, çabalasınlar, mücadele etsinler" - Girişimci Hikmet Kavlak: - "İŞKUR desteği ile firmamızı açtık. 5 makine ile üretime başladık. Bir yıl sonra KOSGEB desteği ile makine sayısını 45'e çıkardık"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde kadın girişimciler Hikmet Kavlak ve Şenay Üstün, aldıkları devlet desteği ile yıllarca hayalini kurdukları tekstil atölyesinde üretim yapmanın ve 45 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Kadın girişimciler 45 yaşındaki Kavlak ve 40 yaşındaki Üstün, uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonda kendi atölyelerini açmaya karar verdi. Kavlak ve Üstün, bir süre sonra İŞKUR'un Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na katıldı.

Kursu tamamladıktan sonra İŞKUR ve KOSGEB'den sağladıkları destekle 5 tekstil makinesi alarak üretime başlayan Kavlak ve Üstün, kısa sürede işlerini büyüttü. İki kadın girişimci, yaklaşık iki yıldır iç çamaşırı üzerine çalıştıkları atölyelerinde 45 kişiyi istihdam ediyor.

- "Kadınları hayallerinin peşinden koşmaya davet ediyorum"

Kavlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl tekstil sektöründe çalıştıktan sonra kendi atölyesini kurmaya karar verdiğini söyledi.

Yıllarca ekonomik zorluklar nedeniyle atölye kurma hayalini ertelediğini anlatan Kavlak, şöyle konuştu:

"İŞKUR'un ilçemizde açtığı girişimcilik kursunu öğrendim. Koşarak gittim ancak başvuruların bir hafta önce bittiğini öğrendim. Ama yine yılmadım, hayalim için beklememem gerektiğini düşünüp il merkezinde açılan kurs olduğunu öğrenerek, otobüs ile kente gittim. İŞKUR'da hemen başvurumu yaptım. Kurslara giderek girişimcilik belgesini adım. İŞKUR desteği ile firmamızı açtık. 5 makine ile üretime başladık. Bir yıl sonra KOSGEB desteği ile makine sayısını 45'e çıkardık."

İŞKUR'un düzenlediği İş Başı Eğitim Programı ile işlerini büyütmeye devam ettiklerini anlatan Kavlak, "Ben tüm kadınları hayallerinin peşinden koşmaya davet ediyorum. Birçok kişi bize 'hayır olmaz, yapamazsınız', 'siz ne anlarsınız o işten' demelerine rağmen başardık. Biz bu başarımızı herkese göstermek istiyoruz. Herkese tavsiyem hayallerinin peşinden koşsunlar." ifadelerini kullandı.

Şenay Üstün ise hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmediklerini, birçok zorluğun üstesinden birlikte geldiklerini dile getirdi.

Devlet desteği alarak istihdama da katkı yaptıklarını anlatan Üstün, "Hayallerimin peşinde koştum. Tüm kadınlara hayallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum. Araştırsınlar, çabalasınlar, mücadele etsinler. Maaş ödediğim gün çok mutluyum. Ayda sadece bir gün rahat uyuyabiliyorum oda işçilerimin maaşını ödediğim gün." dedi.

İŞKUR İl Müdürü Aytaç Babalıoğullu da düzenledikleri aktif iş gücü programları ile iş arayanların ve iş verenlerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Babalıoğullu, devlet desteği ile 5 kişiyle başladıkları çalışma hayatında başarıya ulaşan iki kadın işverenin diğer kadınlara rol model olabileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hayal İŞKUR kadın girişimci Kırklareli Tekstil

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