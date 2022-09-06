Kadın girişimcilere yönelik "İyi İşler" programının 6'ncı dönemine başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığıyla gerçekleştirilen "İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı"nın 6'ncı dönemi başlıyor.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner Grup'un 2015'te başlattığı ve 2018 yılından bu yana Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle gerçekleştirilen "İyi İşler" projesinin yeni dönemi, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı ile duyuruldu.

"İyi İşler" programında daha önce eğitim alan kadın girişimciler de toplantıda deneyim ve hikayelerini paylaştı.

İş dünyasında kadının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "İyi İşler" projesi ile tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmaları amaçlanıyor.

Girişimciler, kadın girişimcilerin uzun vadede çevresel, sosyal ve ekonomik değer yaratmaya devam etmeleri, işin sürekliliğini sağlamaları, etkin kaynak-işletme maliyetlerinin yönetimi ile rekabet edebilirliklerinin artırılmasına destek olunmasının amaçlandığı, şimdiye kadar yüze yakın girişimcinin mezun olduğu "İyi İşler" programının altıncı dönemine başvurularını, 6 Eylül-13 Ekim 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapabilecek. Kadın girişimciler, başvuru formuna KAGİDER web sitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.

- "Hedefimiz toplumsal cinsiyet eşitliği"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu grup olarak çok önemsediklerini ve kadının sadece iş yaşamında değil hayatın her alanında hak ettiği eşit, özgür ve adil yaşam şartlarına sahip olması için projeler geliştirdiklerini belirtti.

Boyner, toplumsal cinsiyet eşitliğinin hem dünyada hem Türkiye'de önemle ele alınması gereken bir konu olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ekonomide ve her alanda nüfusunun yarısına, diğer yarısından farklı fırsatlar ve haklar veren bir şirket, bir ülke ya da bir toplumun sürdürülebilir olması mümkün değil. Ekonominin ancak kadınlar da güçlendiğinde iyileşeceğine, kadın eğitimi arttıkça ve kadın istihdamı yaygınlaştıkça ekonomik ve sosyal olarak gelişmenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz."

Sürdürülebilir ekonomik kalkınma için kadın istihdamının desteklenmesi ve artırılmasının önemli olduğunun altını çizen Boyner, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"McKinsey'nin pandemi döneminde cinsiyet eşitsizliğinin küresel ekonomiye etkilerini incelediği araştırmaya göre eğer iş hayatında cinsiyet eşitliği sağlanmazsa 2030 yılında küresel ekonominin kaybı 1 trilyon dolar olacak. Ancak eşitlik sağlanırsa kazanç 13 trilyon doları buluyor. Sadece pandeminin etkilerini görüp, cinsiyet eşitliğinin sağlanması için harekete geçilmesi bile küresel ekonomiyi önümüzdeki 10 yılda çok daha fazla büyütecek. Biz de bu hedefle yalnızca grup şirketlerimizde değil, tedarikçiler ve iş ortağı ağımızda da topluma değer katma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. “İyi İşler” projesi ile hem kendi tedarik zincirimizdeki hem de Boyner Grup kuruluşu dışındaki bağımsız kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmalarına destek oluyoruz. KAGİDER ile birlikte verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra Boyner Grup olarak da kadın girişimcilerle deneyimlerimizi paylaşıyor, Morhipo!da kurduğumuz 'İyi İşler Dükkan' ile kaynaklarımızı açarak kadın girişimcilere destek oluyoruz. Kurum, akademi ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerinin çok önemli olduğu bu süreçte KAGİDER ile birlikte yol almaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

-"'İyi İşler' ailesine katılacak yeni kadın girişimcileri heyecanla bekliyoruz"

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise şu değerlendirmede bulundu:

"'İyi İşler' programına katılan kadın girişimcilere finanstan dijitalleşmeye, iletişimden liderliğe, hukuktan yeni pazarlar bularak işlerini büyütmeye varıncaya kadar pek çok konuda alanının uzmanı kadın girişimciler ile birlikte bilgi ve mentorluk desteği veriyoruz. Programın katılımcısı kadın girişimcilerin ürünlerini Morhipo'daki 'İyi İşler Dükkanı' üzerinden tüketici ile buluşturarak, girişimcilerin en çok ihtiyaç duyduğu yeni pazarlara erişim konusunda onlara önemli bir destek sunuyoruz."

Programdan 5 senede toplam 92 kadın girişimcinin mezun olduğunu belirten Erdem, "Biz de bu 5 yılda işleri ile yarattıkları etkiyi büyütmek isteyen çok başarılı, ilham verici kadın girişimcilerle tanıştık. Sürdürülebilirliği ve başarısı ile örnek olan 'İyi İşler' projesinin başka projelere ilham olmasını diliyor, 6'ncı yılda 'İyi İşler' ailesine katılacak yeni kadın girişimcileri heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

