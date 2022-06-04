YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Kadın hastalıkları ve doğum konusundaki gelişmeler Samsun'da değerlendirilecek

Kadın hastalıkları ve doğum konusundaki gelişmeler Samsun'da değerlendirilecek

04.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş: - "Komşu ülkelerden ve Avrupa'dan çok sayıda hasta ülkemize tedavi için geliyor. Bu alanda çok iyi noktadayız"

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneğince (TJOD) düzenlenen "TJOD Samsun Sempozyumu" başladı.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, Samsun'daki bir otelde düzenlenen sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, mesleki alandaki gelişme ve yenilikleri ele alacaklarını söyledi.

TJOD'un Türkiye genelinde 6 bini aşkın üyesi bulunduğunu belirten Tıraş, bu yıl ilk sempozyumu Samsun'da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kadın hastalıkları ve doğum konusunda dünyadaki gelişmeleri, yürütülen çalışmaları, güncel bilgileri yakından takip ettiklerini anlatan Tıraş, "Bu tarz sempozyumlarla da bilgileri hekimlerimizle paylaşıyoruz. Ülke olarak kadın hastalıkları ve doğum konusunda çok iyi durumdayız. Komşu ülkelerden ve Avrupa'dan çok sayıda hasta ülkemize tedavi için geliyor. Bu alanda çok iyi noktadayız." dedi.

TJOD Genel Sekreteri Dr. Volkan Kurtaran da kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının çok zor ve stresli meslekleri olmasına rağmen görevlerini başarıyla sürdürdüklerini vurguladı.

Özellikle son dönemde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının aleyhine birçok dava açıldığını aktaran Kurtaran şunları kaydetti:

"Bu nedenle hekimler korkarak mesleklerini yerine getiriyor. Doğumda gelişen bir anomali nedeniyle hasta mahkemeye gidiyor. Doktor hatası olmayan durumlar olabiliyor. Hasta, doktor hatası diye mahkemeye gidiyor. Bu nedenle açılan davalarda bilirkişilerin kadın doğum uzmanlarından oluşmasını istiyoruz. İyi araştırılmasını, buna göre kararların verilmesini önemsiyoruz."

Karadeniz Bölgesi'ndeki kadın doğum uzmanlarının katıldığı sempozyum yarın sona erecek.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladıSavaş mağduru 10 yaşındaki Kyra Türkiye'de yeniden resim yapmaya başladı
Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na "fabrika" tepkisi:Bakan Varank’tan Kılıçdaroğlu’na "fabrika" tepkisi:
Kastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandıKastamonu merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 32 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 4 Haziran Cumartesi

İmsak
02:58
Sabah
04:56
Öğle
12:38
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:59

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cumartesi

Demirkol Eczanesi
Ilkadim
Zeytinlik Eczanesi
Ilkadim
Piazza Eczanesi
Canik
Alp Eczanesi
Atakum
Cankor Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Cinsel ilişki oyunu feci bitti! Cinsel organı zarar gördü

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Üvey anne dehşeti! Boğazına ıslak mendil tıkayarak öldürdü

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Seveni çok! Yemeden önce iki kere düşünün

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.