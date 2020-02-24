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Kadın konukevinden çocuklara el emeği hediyeler

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.02.2020 17:53 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kadın konukevinde kalan kadınların yapmış oldukları el emeği atkı ve bereler, İl Müdürü Fehmi Çelik tarafından Adıyaman İlkokulu öğrencilerine hediye edildi.Kadın konukevinde kalan kadınların yapmış olduğu el emeği göz nuru atkı ve bereleri alan Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman İlkokulu öğrencilerine dağıttı.

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kadın konukevinde kalan kadınların yapmış oldukları el emeği atkı ve bereler, İl Müdürü Fehmi Çelik tarafından Adıyaman İlkokulu öğrencilerine hediye edildi.
Kadın konukevinde kalan kadınların yapmış olduğu el emeği göz nuru atkı ve bereleri alan Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman İlkokulu öğrencilerine dağıttı. Öğrencileri okulda ziyaret eden Müdür Çelik, buradaki öğrencilerle bir süre sohbet ederek onlara derslerinde başarılar diledi. Müdür Çelik daha sonra öğrencilere bere ve atkıları hediye etti.
Müdür Çelik, “Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un rehberliği ve Valimiz Aykut Pekmez’in göstermiş oldukları destekle etkin ve verimli bir şekilde toplumumuzda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kadın konukevimizde misafir ettiğimiz kadınlarımızın el emeği göz nuru atkı ve bereleri geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hediye etmekten mutluluk duymaktayız. Dokunduğu gönüllerde yürek ısıtan atkı ve bereler çocuklarda tatlı bir tebessüm bırakmıştır. İşte bu tatlı tebessümler bizim kazancımız olacaktır. Bu sebeple mutluluğun ve huzurun toplumda paylaşıldıkça çoğaldığını asla unutmamalıyız. Bu anlamlı ve örnek teşkil eden davranışlarından dolayı misafirimiz olan kadınlarımız ile Adıyaman İlkokulu Müdürü Hasan Çelik, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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