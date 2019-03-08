Kadın müşteri, mağazanın içindeki klozete tuvaletini yaptı

Polonya'nın güneyindeki Swietokrzyskie Voyvodalığı'nda yaşanan ilginç olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bir kadın mağazada gezerken, banyo ürünlerinin sergilendiği alanda bulunan klozeti açarak oraya tuvaletini yaptı.
Mağazanın sakin olduğu bir sırada kaydedilen görüntüde tuvaletini yapan kadın daha sonra oradan hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı. Yaşanan o ilginç olay sonrası mağaza çalışanları kamera görüntülerini izleyince gerçeği öğreniyor.
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