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“Kadın ve Çocuk Bülteni” yayımlandı

ANKARA HABERLERİ  | 11.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilkini dijital ortamda çıkardığı “Kadın ve Çocuk Bülteni”nin yeni sayısı yazılı olarak Başkentlilerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilkini dijital ortamda çıkardığı “Kadın ve Çocuk Bülteni”nin yeni sayısı yazılı olarak Başkentlilerle buluştu. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 3 ayda bir yayımlanacak olan bültende, çocuklar için eğitici oyunlar, kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ile uzman röportajları yer alıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce dijital ortamda yayımlanan “Kadın ve Çocuk Bülteni”nin ikinci sayısı da çıktı. Çocuklar için eğitici oyunlar, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları, kadın ve çocuk hakları ile ilgili makale ve röportajlar, eğitici oyunlar, kitap ve film önerileri gibi birçok konunun yer aldığı bülten yazılı olarak basıldı.
3 ayda bir yayımlanacak
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın Danışma Merkezi ile Kadın Lokalleri çalışanları tarafından hazırlanan bülten 3 ayda bir yayımlanacak.
5 bin adet basılan ve Kadın Danışma Merkezleri, Kadın Lokalleri ve Çocuk Meclisi başta olmak üzere Başkentlilerin ulaşabileceği birçok il ve ilçe belediyelerine gönderilen bülten içeriğinde; İş Yaşamında Ayrımcı Değil Kapsayıcı Dil, Toplumsal Cinsiyet Açısından Kadın Perspektifi, Röportaj: Başarmış Bir Kadın-Gamze Güven, He For She at home, Flört Şiddeti, Kadın Kooperatiflerinin Gülen Yüzü: Başkent Market, Büyükşehir Belediyesi Başkent Mobil Uygulamasına eklenen “Mor Buton” özelliği, Kitap ve Film Önerileri, Çocuk Bülteni, Röportaj: Pandemide Çocuk-Sibel Düzakın, Okul Öncesi Çocuklara Etkinlik Tavsiyeleri başlıkları öne çıkıyor.

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