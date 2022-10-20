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Kadın voleybolunda sezonun ilk maçları Kupa Voley'de oynanacak

20.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AXA Sigorta Kupa Voley'de 12 takımın katılacağı grup maçları Ankara, Bursa ve İzmir'de yapılacak

Kadın voleybolunda 2022-2023 sezonunda ilk resmi müsabakaların heyecanı, yarın başlayacak AXA Sigorta Kupa Voley'de yaşanacak.

Organizasyonun grup aşamasına 12 takım katılacak ve 3 farklı şehirde maçlar oynanacak.

Ankara'da oynanacak A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru, Sigorta Shop, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor yer alacak. Bursa'daki B Grubu'nda Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ve İlbank, İzmir'in ev sahipliğindeki C Grubu'nda ise Galatasaray HDI Sigorta, PTT, Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor mücadele edecek.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan ekipler çeyrek finale yükselecek. Geçen sezonu ilk 2 sırada bitiren VakıfBank ile Fenerbahçe Opet çeyrek finale doğrudan katılacak.

Kupada yarının programı şöyle:

A Grubu (Ankara-Başkent Voleybol Salonu):

14.00 Kuzeyboru-Sigorta Shop

17.00 Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor

B Grubu (Bursa-Cengiz Göllü Spor Salonu):

14.00 Türk Hava Yolları-İlbank

16.30 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Bolu Belediyespor

C Grubu (İzmir-Atatürk Voleybol Spor Salonu):

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor

16.30 PTT-Sarıyer Belediyespor

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VakıfBank Voleybol

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