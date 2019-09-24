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Kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.09.2019 13:32 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 70 yıldır genetiğiyle oynanmadan yetiştirilen kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor.

Kadınbudu karpuzu ilgi çekiyor

Kumluca'ya bağlı Karacaören mahallesinde oturan Nejdet Ovalı, yıllardır kadınbudu karpuzu yetiştiriyor. Dedesinin başladığı ve kendisiyle birlikte yaklaşık 70 yıldır ailesinin yetiştirdiği kadınbudu karpuzunun genetiğinin bugüne kadar değiştirilmediğini söyleyen Nejdet Ovalı, Ben bu karpuzu tarlamda yetiştiriyorum. Bu tohum 70 yıllık dedemden kalmadır. Hiçbir şekilde genetiğiyle oynanmamış, yerli bir tohumdur. Atadan kalma mükemmel bir lezzeti var dedi.

MÜŞTERİ KABAK ZANNEDİYOR

Kadınbudu karpuzunun tadına bakıp da almayan olmadığını aktaran Nejdet Ovalı, Bu karpuz sadece Kumluca'da yetişiyor. 55 yaşındayım, bu karpuzla büyüdüm. Müşteri gördüğü zaman kabak zannediyor. Kesip de ikram edince almayan yok. Tattıktan sonra mümkün değil almaması diye konuştu.

ÇOK AZ BULUNAN BİR KARPUZDUR
Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe de 1940'lı yıllardan bugüne gelen 'kadınbudu' dediğimiz karpuzun hiçbir geniyle oynanmamış, kimyasıyla oynanmamıştır. Dışarıdan bakıldığında kabak gibi ama içi kıpkırmızıdır. Çok az bulunan bir karpuzdur dedi.

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kadınbudu karpuzu karpuz çeşitleri

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