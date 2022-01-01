Kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekibi keserek çıkardı

Kırıkkale'de bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kesilerek çıkarıldı.

Sanayi Mahallesi'nde oturan B.Y, parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayınca itfaiye ekiplerine başvurdu.

Yüzükten dolayı parmağı morarmaya başlayan kadını sakinleştiren ekip, ardından müdahale yaptı.

İnce bir demir parçasını parmak ile yüzük arasına yerleştiren ekip, yüzüğü kesti.

Kadın, yüzüğü çıkaran ekibe teşekkür etti.



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