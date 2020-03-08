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Kadınlar 8 Mart’ta kendi parfüm ve kremlerini ürettiler

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.03.2020 20:40 | Son Güncelleme

Kocaeli’de kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kendi parfüm ve kremlerini yaptılar.Kocaeli’de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya gelerek kendi parfüm ve kremlerini yaptı.

Kocaeli’de kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte kendi parfüm ve kremlerini yaptılar.
Kocaeli’de kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bir araya gelerek kendi parfüm ve kremlerini yaptı. Kocaeli Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Bilim Merkezi eğitmenleri katılımcılara parfüm ve kremler hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Daha sonra kadınlar verilen bilgileri pratiğe dökerek esanslar ve bitkilerden kendi parfüm ve kremlerini üretti. Kadınlar daha sonra ürettikleri parfüm ve kremleri kullandı. Yapılan etkinlikte çok eğlendiklerini söyleyen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kendi kozmetik ürünlerini üretmenin kendilerine mutluluk verdiğini söylediler.

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Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:52
Sabah
07:16
Öğle
13:16
İkindi
16:30
Akşam
19:06
Yatsı
20:25

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Gebeş Eczanesi
Kandira
Özbay Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Temir Eczanesi
Kartepe
Melek Eczanesi
Izmit
Yeni Yaşam Eczanesi
Cayirova
Özman Eczanesi
Izmit
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