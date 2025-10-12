Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring deplasmanda Beşiktaş BOA'yı yendi...

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadınlar Basketbol Ligi’nde Beşiktaş BOA ile karşılaştı. Siyah beyazlı takımın evinde oynanan karşılaşma Galatasaray’ın 75-67 üstünlüğü ile sona ererken, sarı kırmızılılar lige 2’de 2 yaparak başladı.

BEŞİKTAŞ İYİ BAŞLADI! DEVREYE CİMBOM ÖNDE GİRDİ…

Beşiktaş BOA maça daha istekli ve iyi başlarken, ilk çeyreğin ardından parkeden 26-17 önde ayrıldı. İkinci period da maça ağırlığını koyan sarı kırmızılılar 14-24’lük skorla çeyreği bitirirken devreye 41-40 önde girdi.

İKİNCİ YARI FARK AÇILDI

Galatasaray Çağdaş Faktoring ikinci yarı ile birlikte savunma sertliğini üst seviyeye çıkartınca maçta farkı açtı ve karşılaşmadan 75-67’lik üstünlükle ayrıldı. Bu skorun ardından Beşiktaş ligde 1 mağlubiyet 1 galibiyete ulaşırken, Galatasaray ise 2 maçta 2 galibiyet alarak yoluna devam etti.