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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru

BASKETBOL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:51 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Herbalife Nutrition Türkiye arasında Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu konusunda 3 sezonluk sözleşme imzalandı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni isim sponsoru

Wyndham Grand İstanbul Levent'te düzenlenen imza törenine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ve Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Hidayet Türkoğlu, federasyon olarak Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan takımların mücadelesinden gurur duyduklarını belirterek, "Türkiye'nin her yerinde kadın takımların sayısının artırılması için özel mücadele veriyoruz. Başarılı ve güçlü kadınlarımızın şimdi güçlü bir sponsoru oluyor. Güçlü kadın, güçlü toplum demek. Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal ve ekibine sponsorluk tercihlerini kadın liglerinden yana kullandıkları için teşekkür ediyorum. Ligimizin iletişimine çok değerli katkıları olacağına sonuna kadar inanıyoruz. Herbalife Nutrition Türkiye ile iyi bir iş birliği sergileyeceğimize inanıyoruz. Yeni sezon öncesi tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Fenerbahçe ile Gelecek Koleji Çukurova Basketbol arasında 9 Ekim Çarşamba günü Kayseri'de yapılacak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı hakkında da görüşlerini aktaran Türkoğlu, "Türkiye'nin en önemli kupası. İki değerli ekibimizin kupa için mücadele edecek olması bizi gerçekten çok heyecanlandırıyor. Kayseri'deki basketbolseverlerin salonu dolduracağına inanıyorum. İki takıma da başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Ediz Haksal ise dünyanın birçok ülkesinde kulüplerin ve sporcuların sponsorluklarını üstlendiklerini aktararak, "Yeni sezonda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin heyecanına eşlik etmenin ve isim sponsorluğunu üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

1980 yılında kurulduklarını ve 90'dan fazla ülkede distribütörleri aracılığıyla tüketicilerine ulaştıklarını vurgulayan Haksal, şunları kaydetti:

"Tüketicilerimize, aktif yaşamı ve sporu daha fazla benimsetmeye çalışıyoruz. Kadınlar başta olmak üzere insanlara girişimcilik fırsatı sunuyoruz. İş birliğimiz kapsamında mücadele eden kadın sporcularımızın başarı hikayelerinde, onların yanında olmak istiyoruz. Kadın basketbolcular vizyonlarıyla gelecek nesillere ilham veriyor. Kadın demek azim, mücadele ve başarı demek. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ismimizi verirken, kadınların mücadele, azim ve başarısından ilham alıyoruz. Bu iş birliği için başta Hidayet Türkoğlu olmak üzere Türkiye Basketbol Federasyonuna teşekkür ediyoruz. Çok güzel projeler geliştireceğimize ve kadın basketboluna anlamlı katkılar yapacağımıza canıgönülden inanıyoruz. Hem şirket çalışanları hem de distribütörlerimizle yeni sezonda salonları doldurmayı hedefliyoruz."

Sponsorluk anlaşmasıyla Kadınlar Süper Ligi, 3 sezon boyunca "Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi" adıyla oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Türkiye

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