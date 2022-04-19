Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26. hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligin normal sezonunu Fenerbahçe Safiport lider olarak geçti.

Fenerbahçe Safiport'un yanı sıra ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Galatasaray, BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi play-off oynamaya hak kazandı.

Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan UMF Yapı İzmit Belediyespor ve Elazığ İl Özel İdare küme düştü.

Normal sezon sonunda puan durumu şu şekilde oluştu:

O G M AS YS Av. Puan1.Fenerbahçe Safiport26242232121589732502.ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi2620620661682384463.OGM Ormanspor2620620691822247464.Nesibe Aydın2618819881845143445.Galatasaray2617918781732146436.BOTAŞ26151119921848144417.Bursa Büyükşehir Belediyespor26131318461987-141398.Çankaya Üniversitesi26111519822078-96369.Beşiktaş HDI Sigorta26111518811947-663710.Hatayspor2691719762113-1373511.Antalya 07 Basketbol2681816681956-2883412.Bellona Kayseri Basketbol2671918012026-2253313.UMF Yapı İzmit Belediyespor2671918302078-2483314.Elazığ İl Özel İdare2622416432238-59528- Çeyrek final programı belli oldu

Ligde play-off etabı, çeyrek final mücadeleleriyle 22 Nisan Cuma günü başlayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri ve programı şöyle:

22 Nisan Cuma:

14.00 Nesibe Aydın-Galatasaray

16.30 Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi

23 Nisan Cumartesi:

13.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Bursa Büyükşehir Belediyespor

16.30 OGM Ormanspor-BOTAŞ

25 Nisan Pazartesi:

16.00 Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Safiport

19.00 Galatasaray - Nesibe Aydın

26 Nisan Salı:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

18.30 BOTAŞ-OGM Ormanspor



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