SPOR

Kadınlar Dünya Kupası'nın sahibi ABD oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 07.07.2019 19:57 | Son Güncelleme

Kadınlar Dünya Kupası finalinde ABD, Hollanda'yı Rapinoe (P) ve Lavalle'in golleriyle 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kadınlar Dünya Kupası'nın sahibi ABD oldu

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERTelefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin... Telefonunuzda yüklüyse başınız dertte! Hemen silin...
Kupa Amerika'da finalin adı belli olduKupa Amerika'da finalin adı belli oldu
Yaya Toure Çin'e transfer olduYaya Toure Çin'e transfer oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kadınlar Dünya Kupası ABD

En Çok Okunan Haberler

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

G.Saray'ın eski yıldızından sürpriz transfer

G.Saray'ın eski yıldızından sürpriz transfer

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İtalyanlardan flaş cevap! Galatasaray, Fildişili yıldız forvetle anlaşmıştı ama...

İşte Eren Derdiyok'un yeni adresi

İşte Eren Derdiyok'un yeni adresi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Dani Alves PSG'den ayrılıyor

Dani Alves PSG'den ayrılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Real Madrid'den sürpriz transfer

Real Madrid'den sürpriz transfer

Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

Burak Yılmaz'a övgü dolu sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kupa Amerika'da Şili çeyrek finali garantiledi

Şili çeyrek finali garantiledi

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA'dan devrim gibi karar!

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Eto'o'nun kazanacağı para belli oldu!

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.