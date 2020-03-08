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Kadınlar günlerini üretip güzelleştirerek kutladılar

BİLECİK HABERLERİ  | 08.03.2020 21:20 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyeri kadınlar günlerini üretip güzelleştirerek kutladı.8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri bir alışveriş merkezinde atölye çalışması yaparak, kadının elinin değdiği heryerin güzelleştiğini bir kez daha gösterdiler.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyeri kadınlar günlerini üretip güzelleştirerek kutladı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri bir alışveriş merkezinde atölye çalışması yaparak, kadının elinin değdiği heryerin güzelleştiğini bir kez daha gösterdiler. Atölye çalışmalarında cam boncuk yapımı, giyim, kabak oymacılığı, sepet örücülüğü, inönü işi, makrame yapımı, dolgu oyuncak yapımı, çini, üç boyutlu kağıt rölyef, deri işlemeciliği dallarında açılan stantlar Bozüyük halkı tarafından yoğun ilgi gördü.
Stantları gezen misafirler, atölye çalışmalarına katırken, Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir sergiyi gezerek yetkilerden bilgi aldı.

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Bilecik Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
13:16
İkindi
16:30
Akşam
19:06
Yatsı
20:24

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Derman Eczanesi
Bozuyuk
Tülay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
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