YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa

Kadınlar için daha yaşanabilir bir Bursa

BURSA HABERLERİ  | 02.05.2020 10:43 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için de daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar attıklarını söyledi.Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu tarafından himaye edilen ve Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen belediyeler için hizmet rehberi projesi kapsamında yapılan “kadın hizmetleri rehberi” için mevcut uygulamalar temalı online atölye çalışmasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için de daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar attıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Yerel Politikalar Kurulu tarafından himaye edilen ve Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen belediyeler için hizmet rehberi projesi kapsamında yapılan “kadın hizmetleri rehberi” için mevcut uygulamalar temalı online atölye çalışmasına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zeynep Yılmaz Bayram’ın moderatörlüğünde yapılan ve alanında uzman isimlerin katıldığı atölye çalışmasının açılışında konuşan Başkan Aktaş, yerel yöneticilerin doğrudan faydalanacakları ve 20 başlıktan oluşan rehberler serisinin belediyelerin hizmet kalitesine önemli bir katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmetlerini paylaşarak çalışmaya katkıda bulunmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Öncelikle belirtmem gerekir ki kadınlarımız; fedakârlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle insanlığın umudunu yeşertmektedir. İstiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima ön safta oldular. Bugün de demokrasi ve kalkınma mücadelemize damga vuruyorlar. Bugün artık kadınlarımız çalışma hayatı, eğitim, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlarda daha güçlü. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak kentsel yaşamı, kaynakları ve hayatı adil ve eşit paylaşmak, birlikte yaşamak hedefiyle kadınlar için daha yaşanabilir bir kent olma yolunda gerçekçi ve samimi adımlar atmaya devam ediyoruz” diye konuştu.
Kadın öncelikli hizmetler
Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik hizmetleri hakkında da bilgiler veren Başkan Aktaş, 2011 yılında faaliyete geçen kadın sığınma evinde, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklara hizmet verildiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl kadın sığınma evinden 77 kadın ve 72 çocuğun yararlandığını dile getiren Aktaş, burada psiko-sosyal destek hizmetleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal-kültürel faaliyetler, okul öncesi eğitim hizmetleri, eğitim hizmetleri, beslenme hizmetleri, güvenlik hizmetleri-izleme ve değerlendirme hizmetlerinin verildiğini hatırlattı. Yine kentin farklı noktalarında hizmete açılan sosyal yaşam merkezlerinden bugüne kadar binlerce kadın ve çocuğun yararlandığını dile getiren başkan Aktaş, “BUSMEK kurslarımız, GADEM VE BADEM danışma merkezlerimiz, bebek emzirme ve bakım kabinleri, yine anneleri yakından ilgilendiren 4-6 yaş çocuklar için Ana kucağı okul öncesi eğitim merkezlerimizle kadınlarımız için de daha yaşanabilir bir bursa için çalışıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara müjde

Marmaris Belediye Başkanı Oktay’dan çalışanlara müjde

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Bodrum'dan Yunanistan'a sörf tahtasıyla geçmeye çalışan sığınmacı yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 tutuklama

Çan’da evi kumar salonuna çevirenlere suçüstü

Çan’da evi kumar salonuna çevirenlere suçüstü

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Bölge Müdürü Güzel, heyelanın meydana geldiği yolu inceledi

Bursa Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:55
Öğle
13:06
İkindi
16:56
Akşam
20:06
Yatsı
21:37

Bursa Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Anıtsal Eczanesi
Nilufer
Aslıhan Eczanesi
Yildirim
Ayşegül Eczanesi
Osmangazi
Cander Eczanesi
Osmangazi
Doğumevi Merkez Eczanesi
Osmangazi
Gençosman Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kaçak orman kesimine 2 gözlatı

Kaçak orman kesimine 2 gözlatı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursa’da bir apartman karantina altına alındı

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.