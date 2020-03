Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) işbirliği ile kadınlar için Siyaset Okulu Eğitim Programı düzenleniyor. 16 Mayıs’a kadar 12 hafta boyunca her cumartesi sürecek olan ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği siyaset okulunda ilk ders yapıldı. KA.DER İzmir Şube Başkanı Nuriye Çelik, uzun yıllardır düzenledikleri siyaset okulları ile karar alma mekanizmalarındaki kadın temsilini artırmayı ve kadınları daha güçlü kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve 23 yıldır kadınların ve erkeklerin her alanda eşit olarak temsil edilmeleri için çalışmalar yürüten KA.DER işbirliği ile her yaştan kadının katılımına açık ve ücretsiz olarak Siyaset Okulu Eğitim Programı hayata geçirildi. Siyaset Okulu Eğitim Programı, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsünde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışta konuşan Yaşar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Güney, siyasete kadın adayları hazırlayan böyle bir sivil toplum örgütüyle üniversite olarak yapılan işbirliğinin önemini vurguladı. Yöneticilerinin arasında kadın erkek oranının kadınların lehine bulunduğu bir üniversitede görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirten Prof. Aylin Güney, verdiği açılış dersinde ise Türk siyasal hayatındaki en büyük eksikliğin kadınların halen düşük oranda siyaset kulvarlarında bulunmasına, bu bağlamda kadın-erkek eşitliğinin önemine, ayrıca kadın siyasetçilerin yetiştirilmesinde ve liderliğinde bu çeşit eğitimlerin önemine değindi.