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Kadınlar o testi artık evde yapabilecek

bahar.aydin bahar.aydin
SAĞLIK  | 18.05.2019 09:46 | Son Güncelleme

Cinsel yolla bulaşan siğiller kapsamında olan genital siğil HPV virüsü (Human Papilloma Virus) testi, çok yakında artık doktora gitmeden evde yapılabilecek.

Kadınlar o testi artık evde yapabilecek

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen’in verdiği bilgiye göre, İngiltere’de yapılan yeni bir bilimsel çalışmanın sonuçları, HPV varlığının rahim ağzındaki örneklemeye göre çok az hassasiyet farkıyla idrar örneklerinde de saptanabileceğini ortaya koydu.
İdrar bazlı bu testin en önemli avantajı; ucuz, kolay ulaşılabilir olması ve ek malzeme gerektirmemesi.

HPV NEDİR?

Op. Dr. Betül Görgen, çok yaygın olan HPV hakkında şu bilgileri verdi:

“HPV, sadece insanları enfekte eden ve etkileyen 100 farklı virüs tipinden oluşan bir gruptur. Cinsel yolla bulaşan yaygın bir enfeksiyondur. HPV, genital siğiller ve bazı kanserler de dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bu virüsler penis cildi, vulva (vajina dışındaki alan) ve anüsü enfekte edebilir. Ayrıca vajina, serviks ve rektumun astarını da enfekte edebilirler.

HPV NASIL YAYILIR?

Seks yapan ya da hiç seks yapmamış olan herkes HPV alabilir. HPV o kadar yaygın ki, neredeyse tüm cinsel yönden aktif insanlar yaşamlarının bir noktasında HPV alıyorlar.

Genital HPV, seks sırasında enfekte bir kişiden enfekte olmayan bir kişiye geçer. HPV, çoğunlukla vajinal ve anal seks sırasında, genital temastan geçer. HPV ayrıca oral seks sırasında da geçebilir.”

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Anahtar Kelimeler:
HPV virüsü HPV enfeksiyonu

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