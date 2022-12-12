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Kadınlarda yılın tenisçisi Iga Swiatek

12.12.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) Yılın Oyuncusu ödülü, dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Polonyalı Iga Swiatek'e verildi. İşte detaylar...

Kadınlarda yılın tenisçisi Iga Swiatek

WTA'dan yapılan açıklamada, uluslararası medya mensuplarının oylarıyla yapılan sıralamanın ardından 2022 yılının en iyi tenisçisine verilen ödülü, 21 yaşındaki Swiatek'in ilk kez kazandığı belirtildi.

2020 yılında en iyi çaylak tenisçi ödülünün de sahibi olan Polonyalı sporcu, bu sezon grand slamlerden Fransa Açık (Roland Garros) ile ABD Açık'ın yanı sıra WTA 1000 turnuvaları Katar Açık, Indian Wells, Miami Açık ve Roma Açık, WTA 500 organizasyonları Stuttgart Açık ile San Diego Açık'ta kupaya uzandı.

Sezonu 8 kupa ve 67 galibiyetle tamamlayan Polonyalı tenisçi, 37 maçlık yenilmezlik serisiyle de ABD'li Serena Williams'ın ardından kadın tenisinde uzun yıllardır görülmeyen bir başarıya imza attı.

ONS JABEUR'A SPORTMENLİK ÖDÜLÜ VERİLDİ

Kariyerinde bu yıl büyük çıkış gerçekleştiren diğer kadın sporcu dünya 2 numarası Tunuslu Ons Jabeur, tenisçilerin oylarıyla belirlenen Karen Krantzcke Sportmenlik Ödülü'ne layık görüldü.

28 yaşındaki tenisçi, kort içi ve dışında rakiplerine karşı saygılı tavrı nedeniyle bu ödülü kazandı.

Diğer kategorilerde ödül kazanan tenisçiler şöyle:

Çiftlerde en iyi takım: Barbora Krejcikova-Katerina Siniakova (Çekya)

En çok gelişme kaydeden: Beatriz Haddad Maia (Brezilya)

En iyi çaylak: Qinwen Zheng (Çin)

En iyi geri dönüş: Tatjana Maria (Almanya)

Peachy Kellmeyer Oyuncu Servisi: Gabriela Dabrowski (Kanada)

Jerry Diamond ACES: Maria Sakkari (Yunanistan)

En iyi antrenör: David Witt (ABD)

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