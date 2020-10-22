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Kadınları hazırladıkları tiyatro oyununu kadınlara sergiledi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.10.2020 15:19 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri Şuhut ilçesinde tiyatro oyunu sergiledi.Dernek üyeleri tarafından hazırlanan oyun Şuhut Kadın Kültür evindeki kursiyer kadınlara sergilendi.

Afyonkarahisar Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği üyeleri Şuhut ilçesinde tiyatro oyunu sergiledi.
Dernek üyeleri tarafından hazırlanan oyun Şuhut Kadın Kültür evindeki kursiyer kadınlara sergilendi. Sandıklı Gönüllü Hanımlar Derneği Başkanı Fulya Bolcal, kadınlara yönelik iki kısa tiyatro gösterisi sergilediklerini ve amaçlarının kadınların sosyal ve kültürel hayattaki yerini güçlendirmek olduğunu belirtti. Şuhutlu kadınlar tarafından gösterilerin beğenildiğine vurgu yapan Bolcal, “Kadınlarımızın her alanda var olduğunu gösterebilmek adına kadınlarımızın gür sesi bu kez sahnede yankılandı. Sandıklı Kültürünü yansıtan tiyatro gösterisi ile aynı coğrafyada yaşayan Şuhutlu kadınlar, tiyatro gösterisinde kendi geçmişlerinden de bir şeyler bulma imkanı yakaladı. Anılarını canlandırdık. Sandıklı’dan kucak dolusu sevgi ve selam götürdük. Yine kadınların yer aldığı ‘Perde Güçlü Kadınlar için Açılıyor’ projemizden kadınlarımıza bahsettik” dedi.
Program sonrasında dernek üyeleri, öğretmen Ayşe Sarıyol eşliğinde Büyük Taarruz Karargahı ve Atatürk Evi’ni gezdi.

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