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Kadınların el emeğine özel pazar

ANTALYA HABERLERİ  | 25.07.2020 10:21 | Son Güncelleme

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, tezgahın arkasında sadece kadınların yer alacağı evlerinde, bir araya geldiği kooperatiflerde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak ‘Üreten Eller Pazarı’ kuruyor.

Kadınların el emeğine özel pazar

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi, tezgahın arkasında sadece kadınların yer alacağı evlerinde, bir araya geldiği kooperatiflerde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlayacak ‘Üreten Eller Pazarı’ kuruyor. Pazar, Şirinyalı Mahallesi’nde her cuma açılacak.
Muratpaşa Belediyesi, dar gelirli kadınların yaşamlarını iyileştirme çabasına destek olmak ve kadın emeğinin görünür hale gelerek maddi karşılığını bulması amacıyla ‘Üreten Eller Pazarı’ kuruyor. Üreten Eller Pazarı, Şirinyalı Mahallesi’nde bulunan kapılı pazar yerinde 14 Ağustos’tan itibaren her cuma 09.00

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