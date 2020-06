Kadınların emeği Tepebaşı’nda değer buluyor

“Emeklerimizi değerlendirmek çok güzel” Kadın üreticilerden Hatice Benlikaş, projede yer almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Sazova’dan geliyorum. Burada olmak ve ürettiğimizi, emeklerimizi değerlendirebilmek çok güzel. Özellikle Ahmet Ataç Başkanımıza minnettarız, onun sayesinde kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz, para kazanıyoruz. Bundan dolayı çok mutluyum. Korona dolayısıyla biraz tedirginlik oluyor illa ki ama tedbirler alınmış durumda. Ürünlerimiz de gayet temiz, doğal ve hijyenik. Şu an bakla, taze soğan, kekik, maydanoz ve nane satışı yapıyorum. Hepsi kendi ürünümüz ve ilaç kullanmadan hayvan gübresiyle yetiştirdik. Milletimize yararlı olabilmek için elimizden gelen bütün gayreti sunuyoruz” dedi.

Vatandaşlar da çok seviyor

Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nı ziyaret ederek alışveriş yapan kent halkı da projeyi beğendiklerini ve desteklediklerini söylüyor. Nevin Odabaşıoğlu severek alışveriş yaptığını söyleyerek, “Burayı geçen seneden de biliyorum, çok hoşuma gidiyor. Kadınların desteklemesi de çok güzel. Alışverişe geldik. Nane aldım, nanenin tam zamanı, kurutacağım. Bakla da aldım daha da bakıyorum, başka şeylerde alacağım” derken, Ayşe Saltuk isimli vatandaş ise “Kadın üreticilerimizi geçen seneden biliyorum, yeniden açıldığını duyunca hemen geldim. Erik, nane, maydanoz, marul ne bulursam aldım. Projeyi de çok beğendim” diye konuştu.

Üretimin değerini bir kez daha anlaşıldı

Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Çetin Toraman ise Korona virüs döneminde gıda üretiminin ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Toraman, “Kadın Üretici Ürün Satış Noktası’nın yeniden açılması, hepimize hayırlı olsun diyorum. Pandemi sürecinde kimse altın almaya, elbise almaya koşmadı. Hemen marketlere koşup yiyecek bir şeyler almaya koştu. Bu da gıda üretiminin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Tabi bir de bu işte kadın üreticinin olması, ayrı bir güzellik. Her şeye rağmen üretim çok önemli, bu önemi kavramalıyız” sözlerini kullandı.

Eskişehirlilerin büyük beğenisini toplayan Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kırsal mahallelerden gelen üretici kadınların el emeği ile ürettikleri hamur işi, salça, turşu, reçel, kurutulmuş sebzeler, makarna, mantı, tarhana, tatlı, ev yemekleri, meyve, sebze, el işi, çeyizlik ve örgü gibi ürünler her hafta satışa sunulacak. Kadın üreticilerin emeği doğal ürünler, perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi’nde, cumartesi günleri ise Batıkent Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile buluşacak.

Ayrıca Tepebaşı Belediyesinin Eskişehir’in ilk ve tek ekolojik pazarı olarak 2010 yılında Eskişehir halkıyla tanıştırdığı Ekolojik Pazar, 14 Haziran tarihinden itibaren her pazar, Batıkent Belde Evi bahçesinde hizmet verecek.